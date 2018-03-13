ВУЗ для пожилых открыли в Полтаве

На базе Полтавского университета экономики и торговли стартовал бесплатный образовательный проект для тех, кому за 50. Об этом сообщает официальный сайт Министерства образования и науки Украины. Преподаватели вуза на волонтерских началах проводят семинары и лекции по туризму, истории, литературе, компьютерным технологиям. Сейчас в Университет для людей третьего возраста присоединились 360 студентов-пенсионеров.

"Организовать обучение и подобрать интересную литературу для занятий преподавателям помогают молодые студенты вуза. Среди наиболее востребованных направлений — компьютеризация, где студентам зрелого возраста объясняют, как пользоваться гаджетами и мобильными приложениями, общаться в соцсетях", — говорится в сообщении ведомства. Среди других популярных учебных отраслей — кулинария, вышивание и другие направления, где студенты активно общаются между собой и осваивают новые навыки.