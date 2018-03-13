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На Черниговщине задержали браконьеров

Косуля
04:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: За незаконную охоту наказывают штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок до пяти лет.

В Козелецком районе Черниговской области правоохранители задержали двух мужчин на снегоходе, которые тащили за транспортным средством тушу подстреленной косули, сообщили в секторе коммуникации полиции области.

"Полиция изъяла снегоход и охотничье ружье без документов. Убитую косулю передано на хранение охотничьего хозяйства", – сообщили в ведомстве.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота), по которому наказывают штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.

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Новости Украины, Браконьеры, Задержание, Косуля, Охота, Полиция, Чернигов.
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