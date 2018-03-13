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Из Украины в Россию пытались провезти предметы антиквариата

Статуэтки
05:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Правонарушители пытались вывезти в Россию, в частности, два самовара 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР.

Пограничники Сумского отряда во время патрулирования в районе населенного пункта Поповка Великописаревского района помешали незаконному перемещению через государственную границу вероятно исторически ценных предметов, в частности, двух самоваров 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, военнослужащие предварительно установили, что товар правонарушители, вероятно, планировали переместить через границу на территорию России. В настоящее время найденные предметы доставили в пограничное подразделение и в установленном порядке передадут работникам фискальной службы. Правоохранители устанавливают лица, причастные к указанной противоправной деятельности.

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Новости Украины, Антиквариат, Вывоз, ГПСУ, Граница, Пограничники, Самовары, Статуэтки.
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