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АТО: Пять обстрелов за сутки, ранены двое военных

ВСУ
07:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих ранены.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, два военнослужащих ранены, информируют в пресс-центре штаба АТО.

"В целом, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня совершив пять обстрелов позиций украинских защитников. Военнослужащих доставлено в военно-медицинский госпиталь и оказана медицинская помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook во вторник утром.

На Луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новгородского и Луганского.

В Донецкой области грубо нарушая Минские условия, боевики применили 120 и 82 мм минометы по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс.
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