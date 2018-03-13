ОБСЕ зафиксировала в ОРДО "Грады" у сепаратистов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали размещение 10 реактивных систем залпового огня ”Град” на временно оккупированной территории Донбасса, что является нарушением положений Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

В частности, сказано, что СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и рамочным решением об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

”Наблюдатели видели танк (Т-72), который перевозили вблизи населенного пункта Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) и 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи н. п. Хрустальный (бывший Красный Луч, не подконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска), что является нарушением линий отвода”, - говорится в отчете.

Кроме того, ”миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения, которое СММ адресовала подписантам Комплекса мер”.

”В не подконтрольных правительству районах Донецкой области за соответствующими линиями отвода команда миссии видела 6 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и отметила, что там до сих пор не хватает 13 минометов (одного 2Б11 «Сани», 120 мм, и двенадцати ПМ 38, 120 мм)”, - говорится в отчете.