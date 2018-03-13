Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области
Новости: Киев призывает крымчан не идти на так называемые "выборы" Киев призывает крымчан не идти на так называемые "выборы"
Новости: "Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад
X

На Подоле ранили женщину при стрельбе

Стрельба
14:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Конфликт возник между кассиром и покупателями, которые открыли стрельбу из пистолета.

На столичном Подоле мужчина открыл стрельбу в магазине, ранена женщина. Об этом сообщает полиция Киева. "Около 11.30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

На месте правоохранители установили, что конфликт возник между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила проходившую мимо женщину. "Скорая медицинская помощь" доставила ее в больницу. У женщины ранение бедра. Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Конфликт, Подол, Полиция, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Черниговщине задержали браконьеров ВУЗ для пожилых открыли в Полтаве Две девушки избили и ограбили женщину в Фастове

Последние новости

Действительно ли Камерон Диас уходит из кино: появились новые детали "Стандарты у них очень опасные": Пятов о матче "Рома" - "Шахтер" Евросоюз внес изменения в черный список налоговых гаваней
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
03 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
04 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
05 Украинский гимнаст получит российское гражданство
Новости сегодня
15:00 Спикер Госдумы: За отравлением Скрипаля стоит Британия
14:58 В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва маршрутки в Донецке
14:55 Посла Британии вызвали в российский МИД
14:53 ПСЖ намерен приобрести звездного вратаря
14:49 Прогноз погоды на 14 марта: в Украину снова идет похолодание
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Перевод часов: украинцам предстоит перейти на летнее время Украинцам предстоит перейти на летнее время
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03)
Добавить комментарий
0