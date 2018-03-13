На Подоле ранили женщину при стрельбе

На столичном Подоле мужчина открыл стрельбу в магазине, ранена женщина. Об этом сообщает полиция Киева. "Около 11.30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

На месте правоохранители установили, что конфликт возник между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила проходившую мимо женщину. "Скорая медицинская помощь" доставила ее в больницу. У женщины ранение бедра. Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.