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В Кривом Роге расчистили балку Кандыбина

Балка Кандыбина
16:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Балка Кандыбина - это бывшая шахта, которую затопило водой, впоследствии там образовалась стихийная свалка.

Так называемую "Балку Кандыбина" расчистили в Кривом Роге, тем самым, как рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, были спасены от подтоплений полторы тысячи местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Расчищенные реки, зарыбленные водоемы, ликвидированные свалки. Ежегодно воплощаем в жизнь около 20 экопроектов. Такую задачу ставит перед областью Президент Украины Петр Порошенко. Сейчас уже завершили работы по расчистке балки Кандыбина в Кривом Роге. В планах областной власти - обустроить там рекреационную зону", - отметил Валентин Резниченко.

Балка Кандыбина - это бывшая шахта, которую затопило водой. Дамба постепенно затягивалась илом, превращаясь в болото. Впоследствии там образовалась стихийная свалка. Такая ситуация продолжалась десятки лет, пока за дело не взялась ДнипроОГА при поддержке народного депутата от БПП Константина Усова. Работы стартовали в 2017-м. Строители работали на 5 участках, расчистив в целом полтора километра балки.

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Новости Украины, Балка Кандыбина, Днепропетровщина, Кривой Рог, Расчистка, Свалка.
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