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Квартиру французского дипломата обокрали в Киеве

Кража
18:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривень.

Киевская прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, причастному к краже имущества представителя дипломатического корпуса Французской Республики в Украине. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, в которой проживал дипломат вместе с женой", - говорится в сообщении. Отмечается, что, дождавшись удобного момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа, похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривень.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору с группой лиц похищение чужого имущества, совмещенное с проникновением в жилье) УК Украины и решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Новости Украины, Вор, Дипломат, Киев, Кража, Украина, Франция.
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