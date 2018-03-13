Квартиру французского дипломата обокрали в Киеве

Киевская прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, причастному к краже имущества представителя дипломатического корпуса Французской Республики в Украине. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, в которой проживал дипломат вместе с женой", - говорится в сообщении. Отмечается, что, дождавшись удобного момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа, похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривень.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору с группой лиц похищение чужого имущества, совмещенное с проникновением в жилье) УК Украины и решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.