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Врача из Николаева обвиняют в смерти пациента

Медицинская помощь
19:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В марте 2016 года житель Николаева скончался в реанимации, так и не получив необходимого оперативного вмешательства.

В Николаеве вручено подозрение врачу одной из больниц, который, по данным правоохранителей, не предоставил медицинскую помощь, что привело к смерти пациента. Об этом сообщает пресс-слежба прокуратуры Николаевской области.

"Доктору больницы скорой медицинской помощи сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2016 года врачом в нарушение требований закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении", его должностной инструкции, медицинских протоколов, не обеспечено своевременной и качественной медицинской помощи на этапе лечения жителю города Николаева, 1989 г.р., который в дальнейшем скончался в реанимационном отделении больницы, так и не получив необходимого оперативного вмешательства. По результатам проведенных следственных действий получено достаточно доказательств для объявления врачу обоснованного подозрения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области, принимаются меры по полному и объективному исследованию всех обстоятельств уголовного правонарушения.

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Новости Украины, Врач, Николаев, Обвинение, Пациент, Реанимация, Смерть.
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