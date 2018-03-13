Врача из Николаева обвиняют в смерти пациента

В Николаеве вручено подозрение врачу одной из больниц, который, по данным правоохранителей, не предоставил медицинскую помощь, что привело к смерти пациента. Об этом сообщает пресс-слежба прокуратуры Николаевской области.

"Доктору больницы скорой медицинской помощи сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2016 года врачом в нарушение требований закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении", его должностной инструкции, медицинских протоколов, не обеспечено своевременной и качественной медицинской помощи на этапе лечения жителю города Николаева, 1989 г.р., который в дальнейшем скончался в реанимационном отделении больницы, так и не получив необходимого оперативного вмешательства. По результатам проведенных следственных действий получено достаточно доказательств для объявления врачу обоснованного подозрения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области, принимаются меры по полному и объективному исследованию всех обстоятельств уголовного правонарушения.