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В реке Ингулец избыточное загрязнение

Загрязнение воды
20:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По результатам измерений в реке зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации химикатов.

В реке Ингулец, значительная часть которой протекает по территории Херсонщины, зафиксировано превышение количества хлоридов и сульфатов до 8-11 раз. Об этом проинформировала Государственная экологическая инспекция в Херсонской области.

"Последние отобранные пробы поверхностной воды за пределами города Снегуривка показали, что по результатам измерений зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственного использования хлоридов от 3,6 до 8,1 раза, сульфатов - от 8 до 11,2 раза, сухого остатка - от 3,4 до 6,4 раза, железа общего - у 2,1 раза", - говорится в сообщении.

Согласно информации Госэкоинспекции, после завершения сброса в Ингулец излишков обратных вод будет выполнена санитарная промывка русла реки (замена загрязненной воды на пресную). Это даст возможность улучшить экологическое состояние реки в начале вегетационного сезона, во время которого из Ингульца осуществляется водозабор на орошение. В вегетационный период вода из реки Ингулец используется для полива орошаемых земель в Херсонской и Николаевской областях.

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Все по теме:

Новости Украины, Загрязнение, Ингулец, Сульфаты, Химикаты, Хлориды, Экология.
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