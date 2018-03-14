Бесплатный автобус из Киева в Бровары прекратил работу в первый же день
Новости Украины: “Киевпастранс” внезапно отказался от этого проекта, бесплатные общественные автобусы не вышли на вечерние рейсы 12 марта
Бесплатный автобус Бровары-Киев прекратил свою работу в день запуска, успев совершить всего три рейса.
Об этом со ссылкой на авторов проекта сообщает The Village, пишет Центр транспортных стратегий.
Главному архитектору Киева вдвое повысили зарплату
Сообщается, что “Киевпастранс” внезапно отказался от этого проекта и бесплатные общественные автобусы, которые должны были связать столицу с пригородом, не вышли на вечерние рейсы 12 марта.
“После удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от “Киевпастранса”, который предоставляет нам транспортные услуги. КП отказывается выпускать автобус на вечерние рейсы, несмотря на договор. Мол, получили звонки “сверху”, – отметили инициаторы проекта.
Две девушки избили и ограбили женщину в Фастове
Отметим, что автобус вместимостью 100 человек должен был ходить ежедневно с 6:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера по маршруту: станция метро Лесная – улица Гагарина – улица Независимости – улица Короленко – улица Киевская – станция метро Лесная.
Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
Проезд в нем должен был быть бесплатным для всех слоев населения, а финансироваться он должен был за счет донорских взносов и добровольных пожертвований пассажиров.