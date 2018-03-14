Бесплатный автобус из Киева в Бровары прекратил работу в первый же день

Бесплатный автобус Бровары-Киев прекратил свою работу в день запуска, успев совершить всего три рейса.

Об этом со ссылкой на авторов проекта сообщает The Village, пишет Центр транспортных стратегий.

Сообщается, что “Киевпастранс” внезапно отказался от этого проекта и бесплатные общественные автобусы, которые должны были связать столицу с пригородом, не вышли на вечерние рейсы 12 марта.

“После удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от “Киевпастранса”, который предоставляет нам транспортные услуги. КП отказывается выпускать автобус на вечерние рейсы, несмотря на договор. Мол, получили звонки “сверху”, – отметили инициаторы проекта.

Отметим, что автобус вместимостью 100 человек должен был ходить ежедневно с 6:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера по маршруту: станция метро Лесная – улица Гагарина – улица Независимости – улица Короленко – улица Киевская – станция метро Лесная.

Проезд в нем должен был быть бесплатным для всех слоев населения, а финансироваться он должен был за счет донорских взносов и добровольных пожертвований пассажиров.