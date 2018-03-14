Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Рома" минимально обыграла "Шахтер" и вышла в 1/4 финала ЛЧ "Шахтер" проиграл "Роме" и покинул Лигу чемпионов
Новости: Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости: "Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров "Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров
Новости: Скандал в мире науки: крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов" Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
X

Бесплатный автобус из Киева в Бровары прекратил работу в первый же день

Бесплатный автобус из Киева в Бровары прекратил работу в первый же день
00:38 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: “Киевпастранс” внезапно отказался от этого проекта, бесплатные общественные автобусы не вышли на вечерние рейсы 12 марта

Бесплатный автобус Бровары-Киев прекратил свою работу в день запуска, успев совершить всего три рейса.

Об этом со ссылкой на авторов проекта сообщает The Village, пишет Центр транспортных стратегий

Главному архитектору Киева вдвое повысили зарплату 

Сообщается, что “Киевпастранс” внезапно отказался от этого проекта и бесплатные общественные автобусы, которые должны были связать столицу с пригородом, не вышли на вечерние рейсы 12 марта.

“После удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от “Киевпастранса”, который предоставляет нам транспортные услуги. КП отказывается выпускать автобус на вечерние рейсы, несмотря на договор. Мол, получили звонки “сверху”, – отметили инициаторы проекта.

Две девушки избили и ограбили женщину в Фастове

Отметим, что автобус вместимостью 100 человек должен был ходить ежедневно с 6:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера по маршруту: станция метро Лесная – улица Гагарина – улица Независимости – улица Короленко – улица Киевская – станция метро Лесная.

Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)

Проезд в нем должен был быть бесплатным для всех слоев населения, а финансироваться он должен был за счет донорских взносов и добровольных пожертвований пассажиров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Бесплатный автобус, Бровары, Киев, Киев-Бровары, Киевпастранс, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Обвинение оспаривает оправдательный приговор подростку В Кривом Роге расчистили балку Кандыбина В ОБСЕ раскрыли подробности взрыва маршрутки в Донецке

Последние новости

Наглядный пример, почему не стоит перегружать автомобиль (Видео) Кейт Мосс поделилась секретами своей стройности Никому не нужна: вот как живут "ночные бабочки", когда выходят на пенсию (Фото)
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
02 Крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"
03 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
04 Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
05 В Лондоне нашли мертвым партнера покойного российского олигарха
Новости сегодня
01:57 Хоррор "Тихое место" с Эмили Блант получил 100%-й рейтинг критиков
01:40 Фертильность мужчины зависит от его сна
01:29 В Украине предотвращена деятельность ряда антиукраинских центров
00:50 Ученые приоткрыли тайну постройки Стоунхенджа
00:27 НБУ опроверг информацию о решении Верховного суда по одному из банков Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины Порошенко обсудил с послами G7 актуальные проблемы Украины
Новости: Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео) Необычные грузовики КрАЗ убирают снег с дорог Украины (Видео)
Добавить комментарий
0