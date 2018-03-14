Во Львове ночью прогремел взрыв

Во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят вечером 13 марта произошел взрыв.

Об этом сообщил директор музея "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, говорится на сайте Львовского горсовета.

Со слов директора, неизвестный предмет обследуют специалисты, в результате взрыва никто не пострадал.

"Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал", - рассказал он.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что взрыв произошел недалеко от польского Мемориала орлят на вул. Мечникова.

"Возле Лычаковского кладбища, со слов свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 до захоронения польских орлят, сейчас на месте полиция пожарная и взрывотехники. Никто не пострадал", - написал он.