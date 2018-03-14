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В одном из банков Тернополя исчезло 10 млн гривень

Сейф
11:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Ревизоры обнаружили на счетах банка недостачу более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.

В Тернополе полиция устанавливает обстоятельства, при которых из отделения одного из банков исчезло почти 10 млн грн. Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, проверка в отделение явилась без предупреждения, её направили представители головного офиса банка. Ревизоры обнаружили недостачу более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро. Об отсутствии крупной суммы денег в областное управление полиции сообщил представитель главного столичного офиса финансового учреждения. На место предполагаемого преступления выезжала следственно-оперативная группа и полицейские детективы.

По словам руководителя отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили недостачу денег, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств – 3,5 млн грн - вернули в банк. Еще 6,4 млн грн до сих пор не возвращены. Кассир свою причастность к исчезновению крупной суммы отрицает. Работники полиции устанавливают, куда делись деньги из банка. В частности, отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей иностранной валютой. Вчера данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст.191 ч.5 УК (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

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Новости Украины, Банк, Исчезновение, Полиция, Расследование, Тернополь.
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