Полицейского осудили за избиение задержанного

В Сумах патрульный полицейский признан виновным в причинении местному жителю тяжких телесных повреждений и приговорен к 5 годам лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 12 марта решением суда первой инстанции обвиняемый осужден по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) УК Украины.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что 22 декабря 2016 года сотрудники патрульной полиции возле одного из местных ресторанов задержали сумчанина. Для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчину привезли в Сумской областной наркологический диспансер. Уже на территории медицинского учреждения 24-летний полицейский без каких-либо оснований нанес задержанному правым коленом удар в корпус.

"Несмотря на жалобы потерпевшего на резкую боль, правоохранители доставили его в отдел полиции. Лишь после допроса ему вызвали скорую помощь. Согласно заключению экспертов, мужчина получил тяжкие телесные повреждения, а именно разрыв III сегмента печени, геморрагический шок II степени", - отмечает пресс-служба ведомства. Также суд лишил полицейского специального звания "лейтенант полиции" и обязал выплатить в пользу потерпевшего 60 тысяч гривен.