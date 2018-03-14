Боевики на Донбассе массово увольняются со службы
Новости Украины: Пограничники заявляют об увеличении случаев увольнения боевиков из состава оккупационных формирований на Донбассе.
Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины заявляют об увеличении случаев увольнения контролируемых Россией боевиков из состава оккупационных формирований на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.
"Сейчас значительно участились случаи написания рапортов об увольнении офицерами командного состава, на плачевном уровне количество боеприпасов малого калибра, ВОГ-17 и ВОГ-25, которые практически не поставляются на передовую", - говорится в сообщении.
"Экс-председатель "службы безопасности ДНР" Ходаковский А.С. заявляет о проблемах в "армии ДНР", а именно в подразделениях "Востока" и других военных формированиях. По имеющимся данным - даже из "элитного подразделения" - "100 омсбр ДНР" массово увольняются боевики. Главная причина этого - жестокое отношение "командиров" к личному составу. Например, стал известен случай, когда старший лейтенант П. избил до полусмерти рядового М. за то, что он отказался сбегать ему в магазин за продуктами. И это далеко не единичный случай", - утверждается в сообщении.
"Главная же причина пускаться наутек - задержка и не выплата средств, а согласно так называемому "Постановлению главы республики №32567 от 01.03.2018 года" заработная плата военнослужащих вообще уменьшена на 20 процентов", - говорится в сообщении.
"Поэтому ополченцам нет смысла оставаться, самопровозглашенная же "власть" республик продолжает пытаться пополнить снова ряды своей "армии" насильно мобилизованными гражданскими, заключенными и армейцами РФ", - заявили пограничники.