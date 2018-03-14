Боевики на Донбассе массово увольняются со службы

Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины заявляют об увеличении случаев увольнения контролируемых Россией боевиков из состава оккупационных формирований на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

"Сейчас значительно участились случаи написания рапортов об увольнении офицерами командного состава, на плачевном уровне количество боеприпасов малого калибра, ВОГ-17 и ВОГ-25, которые практически не поставляются на передовую", - говорится в сообщении.

"Экс-председатель "службы безопасности ДНР" Ходаковский А.С. заявляет о проблемах в "армии ДНР", а именно в подразделениях "Востока" и других военных формированиях. По имеющимся данным - даже из "элитного подразделения" - "100 омсбр ДНР" массово увольняются боевики. Главная причина этого - жестокое отношение "командиров" к личному составу. Например, стал известен случай, когда старший лейтенант П. избил до полусмерти рядового М. за то, что он отказался сбегать ему в магазин за продуктами. И это далеко не единичный случай", - утверждается в сообщении.

"Главная же причина пускаться наутек - задержка и не выплата средств, а согласно так называемому "Постановлению главы республики №32567 от 01.03.2018 года" заработная плата военнослужащих вообще уменьшена на 20 процентов", - говорится в сообщении.

"Поэтому ополченцам нет смысла оставаться, самопровозглашенная же "власть" республик продолжает пытаться пополнить снова ряды своей "армии" насильно мобилизованными гражданскими, заключенными и армейцами РФ", - заявили пограничники.