Граждан Венгрии просят не посещать Закарпатье 15-18 марта

Генеральное консульство Венгрии не советует гражданам Венгрии посещать Закарпатье в течение 16-18 марта из-за возможных провокациях. Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения на его странице в сети Facebook. 15 марта на Закарпатье отмечают годовщину создания Карпатской Украины, а 17 марта в Ужгороде местными националистическими организациями анонсировано проведение "Марша Славы Героев Карпатской Украины".

"В связи с неустойчивой политической ситуацией и ситуацией с общественной безопасностью, чтобы избежать каких-либо провокаций с 16 по 18 марта мы вовсе не советуем посещать Закарпатье (в частности города Хуст, Ужгород) венгерским группам или путешествующим, а также просьба избегать посещения Верецкого перевала в эти дни... ", - говорится в сообщении Генконсульства Венгрии в Ужгороде на странице Facebook.

Венгры Закарпатья поддерживают инициативу введения постоянной миссии ОБСЕ в области. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде. В состав миссии входят 12 человек. Однако, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине опровергла информацию об открытии наблюдательной миссии в Закарпатье, но заявила о усилении мониторинга в Ужгороде.