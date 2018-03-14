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Полиция Закарпатья перешла на усиленный режим

Полиция
13:05 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Областная власть принимает меры для обеспечения спокойствия и порядка в Закарпатье, чтобы исключить провокации.

В связи с возможными провокациями в области полиция на Закарпатье усилила несения службы, в частности на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"В связи с последними событиями, которые произошли в области, у нас введен усиленный режим несения службы. К тому же на массовых мероприятиях, которые будут иметь место в Закарпатье, полиция в усиленном режиме будет охранять публичную безопасность и порядок на улицах городов области", - отметили в полиции. Как сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА, областная власть принимает меры для обеспечения спокойствия и порядка в Закарпатье, чтобы исключить провокации во время празднования 79-й годовщины создания Карпатской Украины.

"В облгосадминистрации состоялось специальное совещание, в том числе и с представителями силовых структур, где было дано поручение от Геннадия Москаля задействовать максимум сил для обеспечения общественного порядка в области. Полиция предупреждена, что некоторые меры от правых организаций к годовщине Карпатской Украины могут быть использованы для разжигания межнациональной розни. На это будет обращаться особое внимание, чтобы предупредить провокации", - сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

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Новости Украины, Закарпатскоя ОГА, Закарпатье, Карпатская Украина, Полиция, Провокации.
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