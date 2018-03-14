В день футбольного матча в Киеве изменится работа метро

В Киеве в связи с проведением футбольного матча в четверг, 15 марта, изменится режим работы трех станций. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"В четверг, 15 марта, состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лацио" (Рим, Италия) на НСК "Олимпийский". В связи с его проведением, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход", - говорится в сообщении. На это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.