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В день футбольного матча в Киеве изменится работа метро

Станция "Олимпийская"
13:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

В Киеве в связи с проведением футбольного матча в четверг, 15 марта, изменится режим работы трех станций. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"В четверг, 15 марта, состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лацио" (Рим, Италия) на НСК "Олимпийский". В связи с его проведением, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход", - говорится в сообщении. На это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.

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Новости Украины, Динамо - Лацио, Киев, Матч, Метро, Футбол.
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