Под Киевом возле детского сада зарезали многодетную мать

В Фастове Киевской области возле детского сада зарезали многодетную мать, которая шла забирать детей домой. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

Так, в полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание, от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы.

Погибшей оказалась 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

"Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в дошкольное учреждение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения", - отметили правоохранители.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания. На месте преступления работают кинологи и криминалисты, устанавливаются свидетели трагедии.