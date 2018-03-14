В Киеве началась подготовка к весеннему призыву

Для надлежащей подготовки весеннего и осеннего призывов 2018 года распоряжением КГГА утверждены мероприятия по подготовке к проведению в Киеве очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что мероприятия будут проводиться в рамках Городской целевой программы улучшения организации подготовки граждан к военной службе, военно-патриотического воспитания молодежи, приписки к призывному участку, призыва на срочную военную службу, призыва военнообязанных во время мобилизации в 2016-2018 годах.

В частности, речь идет об обеспечении работы военно-врачебной комиссии Киевского городского военного комиссариата хозяйственным имуществом и медицинским инструментарием, необходимым для медосмотра граждан призывного возраста; перевозки призывников с призывных участков на Киевский городской сборный пункт, военнообязанных, призванных по мобилизации, а также мобильных групп в составе представителей военных комиссариатов и правоохранительных органов для розыска призывников и военнообязанных, уклоняющихся от призыва.