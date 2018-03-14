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В зоне АТО зафиксировали "полную тишину"

ВСУ
18:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: В зоне проведения АТО украинские военные не зафиксировали ни одного обстрела со стороны пророссийских боевиков.

Незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО с полуночи по состоянию на 18:00 среды, 14 марта, украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

"Украинские военнослужащие, выполняющие задание на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неуклонно соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - проинформировали в штабе.

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