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В Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе

Мобильная вышка
19:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Минске достигнута договоренность об алгоритме возобновления мобильной связи в ОРДЛО.

Подгруппа по социально-экономическим вопросам в Трехсторонней контактной группе достигла договоренности относительно схемы возобновления мобильной связи на территории ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в среду.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма возобновления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Сколько добровольцев погибли на Донбассе с начала войны

По ее данным, украинская сторона в очередной раз озвучила требование срочно вернуть подвижной состав "Укрзализныци" - более 30 тыс. грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

Киев также настаивает на том, чтобы РФ выполнила свои обещания и повлияла на ОРЛО с целью открытия КПВВ "Золотое".

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Новости Украины, Боевики, Донбасс, Минские переговоры, ОРДЛО.
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