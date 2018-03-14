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Возле Черновцов авто столкнулось с грузовиком: погибли 4 пенсионерки

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ДТП
22:43 Ср, 14 Март 2018 Телеграф
Фото: cv.npu.gov.ua

Новости Украины: В Черновицкой области в ДТП столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в котором ехало пятеро работниц местного химзавода.

В Черновицкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

 

Около 10 часов утра 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и легкового Hyundai Elantra. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пытался совершить разворот с правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

На момент аварии в легковом автомобиле находились пять женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая скончалась в скорой по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествие, Черновицкая область.
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