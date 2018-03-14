Возле Черновцов авто столкнулось с грузовиком: погибли 4 пенсионерки

В Черновицкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

Около 10 часов утра 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и легкового Hyundai Elantra. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пытался совершить разворот с правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

На момент аварии в легковом автомобиле находились пять женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая скончалась в скорой по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.