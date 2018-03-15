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В Марьинке женщина морила голодом сына

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В Марьинке женщина морила голодом сына
02:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: dn.npu.gov.ua

Новости Украины: В прифронтовой Марьинке полицейские открыли уголовное производство в отношении матери-пьяницы.

В Марьинке женщина морила голодом собственного 12-летнего сына, передает отдел коммуникации ГУ НП Донецкой области.

Сообщают, что указанную семью правоохранители обнаружили в ходе расследования кражи имущества в с. Павловка. Как оказалось, 12-летний мальчик, имея плохую компанию взрослых, совершил вместе с ними преступление, тогда работники полиции заинтересовались, как мать воспитывает несовершеннолетнего.

"Пообщавшись с учителями, удалось узнать, что мать семиклассника отказывается ходить на родительские собрания, и вообще не интересуется своим ребенком. Когда полицейские посетили семью, их встретила пьяная мать ребенка, которая не могла адекватно воспринимать окружающих. В углу сидел неопрятный мальчик, который был очень голодным", - отметили в пресс-службе Марьинского отдела полиции.

Горе-мать привлечено к уголовной ответственности по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Женщина признает свою вину, но меняться не планирует. Сейчас мальчик временно находится у родственников.

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Новости Украины, Донецкая область, Марьинка, Мать, Полиция.
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