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"Тишина" в АТО: Сепаратисты придерживаются перемирия

ВСУ
07:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: facebook.com/pg/ato.news

Новости Украины: За последние сутки на Донбассе сепаратисты придерживались перемирия и не открывали стрельбу.

Незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО за минувшие сутки, 14 марта, украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Установлено с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook в четверг утром.

В штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - проинформировали в штабе.

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