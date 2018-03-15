"Тишина" в АТО: Сепаратисты придерживаются перемирия

Незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО за минувшие сутки, 14 марта, украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Установлено с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook в четверг утром.

В штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - проинформировали в штабе.