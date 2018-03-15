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Надвигается циклон: Украину засыпет снегом

Украину засыпет снегом
09:19 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине 17-19 марта ожидаются снегопады, гололед и морозы до -15 градусов.

В результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 марта в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Украине порывы ветра 15-22 м/с, в северной половине на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

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18 марта во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см); в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях дождь с переходом в снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь; в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см); В юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица.

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В Киевской области и городе Киеве 17 марта, в результате влияния активного циклона, ожидаются сложные погодные условия: ночью сильный снег, днем умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см); порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели; на дорогах гололедица; снижение температуры ночью и днем до 3-8° мороза.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, усложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Кроме того, ожидается снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части - до 4-10° мороза.

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Новости Украины, 15 марта, Гололед, Мороз, Погода, Прогноз погоды, Снег.
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