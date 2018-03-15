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Аграрии перекроют трассы в шести областях Украины

Перекрытие трасс
10:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: uacouncil.org

Новости Украины: Аграрии требуют от народных депутатов поддержать законопроект о сохранении экспортного возмещения НДС для масличных культур.

Сегодня, 15 марта, аграрии перекроют трассы в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской областях. Об этом сообщили в общественном союзе "Всеукраинский аграрный совет".

Дороги будут заблокированы с 10:30 до 11:30 на участках:

Кировоградской области: автодорога М-12, в 10 км от г. Новоархангельск (рядом с кафе "Казацкая застава");

Черкасской области: автодорога Е-95, пост полиции вблизи г. Умань;

Херсонской области: автодорога Р-47, с. Казацкое;

Черниговской области: автодорога М-01, с. Копти;

Винницкой области: автодорога М-12, Гайсинский район, с. Степовое;

Одесской области: автодорога М-15, Измаильский район, с.Кирнички.

Сообщается, что дороги также могут быть заблокированы в Ровенской, Полтавcкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

В общественной организации пояснили, что на такой радикальный шаг фермеров подтолкнула налоговая политика власти в пользу аграрных олигархов.

"Согласно изменениям в Налоговом кодексе, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, принадлежащих олигархам и международным транснациональным корпорациям. В то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям. В случае, если возмещение НДС при экспорте масличных культур будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн", - сообщили во "Всеукраинском аграрном совете".

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных культур. Если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу, акции протеста будут повторяться и приобретать большие масштабы, указали в ВАС.

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"Следующие перекрытия дорог запланированы на 20 марта. Точное время и точки перекрытия дорог будут сообщены в пятницу, 16 марта. Пожалуйста, учтите данную информацию при планировании ваших поездок. Просим вашего понимания за вынужденные неудобства", - подчеркнули в общественной организации.

Ранее общественники сообщали, что изменения в Налоговый кодекс приняты в пользу крупных перерабатывающих компаний, главным среди которых значится агрохолдинг "Кернел", принадлежащий народному депутату, члену налогового комитета ВР Виталию Хомутыннику.

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Новости Украины, Аграрии, Всеукраинский аграрный совет, Перекрытие трасс, Регионы Украины.
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