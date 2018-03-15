В зоопарке Николаева впервые вывели на прогулку маленького медвежонка (Видео)

В Николаевском зоопарке впервые был выведен на прогулку четырехмесячный белый медвежонок. Он родился в декабре 2017 года. Пол животного пока не установлен. В Николаевском зоопарке во вторник, 13 марта, впервые вывели на прогулку четырехмесячного белого медвежонка. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил директор зверинца Владимир Топчий."Кто он, мальчишка или девчонка, мы еще не знаем, но мы знаем, что по данным всемирного учета (Ижевск 15.12.17, Москва 16.01.18, Гельзенкирхен 04.12.17, Кингусси 18.12.17, Николаев 08.12.17), это один из пяти белых медвежат, родившихся в этом году в зоопарках всего мира", - добавил Топчий.