Во Львовской области из-за отравления тортом госпитализированы 7 человек

В Бродовском отделении полиции, вчера поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение за помощью обратились восемь жителей района. После оказания медицинской помощи один человек вернулась домой, остальных семерых, среди которых трое детей госпитализированы с диагнозом "острый гастроентороколит, кишечная инфекция" .

Установлено, что на лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет. Вероятной причиной отравления мог стать приобретенный в магазине торт.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.