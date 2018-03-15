Во Львовской области из-за отравления тортом госпитализированы 7 человек
Новости Украины: Во Львовской области в больницу госпитализированы 8 человек, которые скорее всего, отравились приобретенным в магазине тортом.
В Бродовском отделении полиции, вчера поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение за помощью обратились восемь жителей района. После оказания медицинской помощи один человек вернулась домой, остальных семерых, среди которых трое детей госпитализированы с диагнозом "острый гастроентороколит, кишечная инфекция" .
Установлено, что на лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет. Вероятной причиной отравления мог стать приобретенный в магазине торт.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы. Проводится досудебное расследование.