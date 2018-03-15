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Для граждан РФ в Украине откроют 4 избирательных участка

Выборы 2018
15:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

В Украине откроется четыре участка для голосования на время проведения выборов президента РФ в ближайшее воскресенье, сообщает посольство РФ в Украине.

"Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по местному времени на избирательных участках в посольстве и генеральных консульствах России в Украине", - говорится в сообщении посольства в среду. Участки будут открыты на территории посольства РФ в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

"Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования", - отметили в посольстве.

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Новости Украины, Выборы 2018, Граждане России, Избирательные участки, Львов, Одесса, Украина, Харьков.
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