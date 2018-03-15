На Закарпатье задержали более 30 человек

В течение сегодняшнего дня полиция в Закарпатье задержала 32 человек, у которых были найдены балаклавы, дубинки, ножи, газовые баллончики и охотничий карабин. Указанные граждане были задержаны группами на въезде в Закарпатскую область на стационарном посту "Нижние Ворота". Из информированных источников известно, что задержанные направлялись в Ужгород несколькими автомобилями из Киева, Киевской, Черновицкой, Житомирской, Николаевской областей. В цели своего визита на Закарпатье указали - туризм.

На 17 марта в Ужгороде националистическими организациями анонсировано проведение "Марша Славы Героев Карпатской Украины". Сейчас полиция официально не комментирует данные задержания, однако не отрицает, что на дорогах области проходят проверки. Сейчас на Закарпатье продолжаются мероприятия по празднованию годовщины создания Карпатской Украины. В связи с возможными провокациями силовики в области перешли на усиленный режим несения службы.

Генеральное консульство Венгрии в г.Ужгород призвало своих граждан не посещать Закарпатья в течение 16-18 марта из-за "зыбкой политической ситуации и ситуации с общественной безопасностью".