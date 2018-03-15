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Стипендию Бильчука учредили для студентов-художников

Тарас Бильчук
18:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Кабинет Министров Украины постановил учредить академическую стипендию имени Т. Бильчука для студентов высших учебных заведений.

Кабинет министров Украины учредил академическую стипендию имени Тараса Бильчука. Соответствующее постановление от 28 февраля 2018 года № 150 опубликовано на правительственном портале.

"С целью чествования подвига известного украинского художника Тараса Бильчука во время событий Революции Достоинства на Майдане Незалежности, патриотического воспитания граждан Кабинет Министров Украины постановляет учредить академическую стипендию имени Тараса Бильчука для студентов высших учебных заведений государственной формы собственности, которые получают высшее образование по специальностям "Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация" и "Дизайн", - говорится в документе. Тарас Бильчук - украинский художник, общественный деятель. Рыцарь ордена Героев Небесной Сотни. Умер 14 августа 2017 года.

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Новости Украины, Кабинет Министров, Стипендия, Студенты, Тарас Бильчук, Украина, Художники.
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