Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МВФ отреагировали на назначение Смолия главой НБУ В МВФ отреагировали на назначение Смолия главой НБУ
Новости: Верховная Рада назначила нового омбудсмена Верховная Рада назначила нового омбудсмена
Новости: Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Новости: Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа Илон Маск создаст собственное межгалактическое медиа
X

Лейтенанта ГСЧС уличили в сбыте наркотиков

Наркотики
17:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Полицейские установили, что задержанный совершал кражи, употреблял наркотические средства и реализовывал их другим лицам.

На Закарпатье правоохранители 13 марта задержали старшего лейтенанта службы гражданской защиты Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Согласно сообщению, полицейские установили, что задержанный совершал кражи, употреблял наркотические средства и реализовывал их другим лицам. В связи с этим сотрудниками полиции г. Свалява было начато уголовное производство по факту совершения краж.

"Причастным к преступлению оказался сотрудник Береговского ГРО УГСЧС. Также было установлено, что фигурант занимается хранением и сбытом наркотиков. Как выяснили полицейские, мужчина - наркозависимый. Чтобы иметь средства на приобретение наркотиков он прибегает к мелким кражам, а потом еще и приторговывает метамфетамином", - рассказали в полиции.

Правоохранители задокументировали факт сбыта спасателем 5 граммов метамфетамина 40-летнему жителю Мукачево за тысячу двести гривен. После сделки делец был задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и полиции Свалявы. По месту жительства лейтенанта УГСЧС правоохранители провели санкционированный обыск, изъяв амфетамин и каннабис, а также устройства для употребления и изготовления наркотических средств. Задержанному в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины объявлено о подозрении в сбыте наркотических средств, а также в кражах. За торговлю наркотиками ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Задержание, Кража, Наркоторговля, Полиция, Сбыт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В зоопарке Николаева впервые вывели на прогулку маленького медвежонка (Видео) Аграрии перекроют трассы в шести областях Украины Полиция обещает обеспечить правопорядок у здания Генконсульства РФ в Одессе

Последние новости

Минфин США расширил санкции против РФ Сценарий "Игры престолов" заставил плакать даже актеров Маленькие красотки в образах Диснеевских принцесс (Фото)
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
18:05 Заявка "Лацио" на матч с "Динамо"
18:04 Самая красивая улица в мире (Фото)
18:01 Смешно до слез: забавные парни веселятся и радуются жизни
17:59 ГСУ: Алкоголь и продукты дорожают из-за инфляции
17:54 Depeche Mode представили треки украинской кавер-группы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий Смолия назначили главой НБУ
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово
Добавить комментарий
0