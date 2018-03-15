Лейтенанта ГСЧС уличили в сбыте наркотиков

На Закарпатье правоохранители 13 марта задержали старшего лейтенанта службы гражданской защиты Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Согласно сообщению, полицейские установили, что задержанный совершал кражи, употреблял наркотические средства и реализовывал их другим лицам. В связи с этим сотрудниками полиции г. Свалява было начато уголовное производство по факту совершения краж.

"Причастным к преступлению оказался сотрудник Береговского ГРО УГСЧС. Также было установлено, что фигурант занимается хранением и сбытом наркотиков. Как выяснили полицейские, мужчина - наркозависимый. Чтобы иметь средства на приобретение наркотиков он прибегает к мелким кражам, а потом еще и приторговывает метамфетамином", - рассказали в полиции.

Правоохранители задокументировали факт сбыта спасателем 5 граммов метамфетамина 40-летнему жителю Мукачево за тысячу двести гривен. После сделки делец был задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и полиции Свалявы. По месту жительства лейтенанта УГСЧС правоохранители провели санкционированный обыск, изъяв амфетамин и каннабис, а также устройства для употребления и изготовления наркотических средств. Задержанному в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины объявлено о подозрении в сбыте наркотических средств, а также в кражах. За торговлю наркотиками ему грозит до 8 лет лишения свободы.