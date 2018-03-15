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В Черноморске сожгли авто местного лидера "Самопомичи"

Сгоревший автомобиль
18:09 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Двое неизвестных проникли во двор частного дома депутата Черноморского горсовета, И.Смиренского, облили его машину бензином и подожгли.

В г.Черноморск Одесской области во дворе частного дома депутата Черноморского городского совета, руководителя Одесской областной организации "Объединение "Самопомич" Ивана Смиренского сгорел автомобиль, полиция начала уголовное производство.

Как сообщила пресс-служба партии "Самопомич", в ночь на четверг двое неизвестных проникли во двор частного дома депутата Черноморского горсовета, И.Смиренского, облили его машину бензином и подожгли. Автомобиль был полностью уничтожен. По словам И.Смиренского, накануне инцидента он никаких угроз не получал. "Однако есть определенные подозрения... Думаю, это сделали те люди, которым нужна дестабилизация в городе", - отметил он.

Как сообщила в четверг пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, полиция устанавливает обстоятельства возгорания автомобиля в Черноморске Одесской области. Правоохранители установили, что причиной возгорания транспортного средства является поджог. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Автомобиль, Одесса, Поджог, Самопомич, Черноморск.
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