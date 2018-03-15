"Аварийную" посадку в Борисполе произвел борт МАУ

На борту воздушного судна авиакомпании МАУ произошел кратковременный отказ оборудования, однако самолет приземлился успешно после приведения оборудования в исправное состояние. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Максим Арсланов.

"На борту самолета, который выполнял рейс PS152 Хельсинки-Киев, произошел кратковременный отказ оборудования. В соответствии с установленными процедурами экипажем была объявлена аварийная посадка, а впоследствии отменена, поскольку выполненные процедуры привели самолет в исправное состояние (восстановили работу оборудования)", - сообщил представитель авиаперевозчика. Поэтому самолет совершил успешную посадку в Международном аэропорту "Борисполь" в штатном режиме. По расписанию самолет должен был сесть в 14:15, но приземлился в 14:38.