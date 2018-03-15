Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС

На новый безопасный конфайнмент (НБК) на ЧАЭС установили герметичную мембрану, которая позволит обеспечить радиационную безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"На НБК установлено герметичную мембрану, являющуюся ключевым этапом на пути введения его в эксплуатацию В местах примыкания восточной торцевой стены Арки к существующим конструкциям блока В главного корпуса второй очереди ЧАЭС завершилось установление герметичной мембраны. Она создала барьер, что сделает невозможным вынесение радионуклидов из внутреннего радиоактивно загрязненного пространства в окружающую среду", - говорится в сообщении агентства.

По словам председателя ГАЗО Виталия Петрука, благодаря установлению данной мембраны будет обеспечена радиационная безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет, что является основной функцией НБК. По информации ГСП "ЧАЭС", крепления мембраны на конструкции блока В осуществляется с помощью специальных металлических анкеров герметизации. Всего, по данным агентства, выполнено 60 отверстий диаметром 400 мм с толщиной сверления плит перекрытия от 600 мм до 900 мм. Чернобыльская АЭС получила сертификат на ограждающий контур "Укрытие-2" .