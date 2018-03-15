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Водителю, сбившему двоих людей, объявили о подозрении

Суд
22:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого водителя авто под стражу.

Прокуратура Одесской области 15 марта сообщила о подозрении 21-летнему жителю города в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Установлено, что ночью 11 марта двигаясь по ул. Балковской, автомобиль "Toyota Camry" на скорости при заносе выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний мужчина и 28-летняя женщина скончались на месте от полученных травм", - говорится в сообщении. Также прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого водителя авто под стражу. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Новости Украины, Водитель, ДТП, Одесса, Подозрение, Прокуратура, Смерть, Суд.
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