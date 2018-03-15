Детский сад в Ужгороде закрыли из-за кори

Решением противоэпидемической комиссии в Ужгородском горсовете завтра, 16 марта, до 6 апреля будет приостановлено посещение для детей детского сада № 6. Как сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета, причиной такого решения стало распространение кори.

"В этом заведении с понедельника, 12 марта, в 2 из 4 групп заболели корью 6 детей, 5 из них не были привиты от этой болезни. Среди учеников других садов и школ до сих пор проявляли лишь единичные случаи кори", - сообщают в горсовете.

Всего с начала этого года в Ужгороде зарегистрировано 228 случаев кори. Больше всего случаев среди детей от 1 до 4 лет (32,4%), наполовину меньше среди 5-9-летних, 12,3% среди заболевших - дети до года, 11% - от 10 до 14 лет, 3,5% - от 15 до 17 лет. В течение недели на Закарпатье зафиксировали 141 новый случай кори.