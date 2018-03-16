Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Зеркаль в ООН: Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму Зеркаль в ООН: Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму
Новости: ЕС выступает против выборов в аннексированном Крыму ЕС выступает против выборов в аннексированном Крыму
Новости: "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео) "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)
Новости: Научные открытия и изобретения, которые изменили мир до неузнаваемости Изобретения, которые изменили мир до неузнаваемости
X

На Житомирщине задержан мужчина, который хотел переправить россиянина через границу

Полиция
00:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Житомирской области задержан житель Овруча по подозрению в незаконной переправке россиянина через государственную границу Украины.

Сегодня в Житомирской области задержан мужчина, который незаконно переправил россиянина через государственную границу Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту незаконной переправки жителем г. Овруч через государственную границу гражданина Российской Федерации.

Отмечается, что 15 марта во время проведения оперативно-розыскных (следственных) действий работники следственного управления Главного управления Нацполиции в области и Житомирского пограничного отряда задержали 55-летнего жителя Овруча в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что этот злоумышленник по предварительному сговору с другим лицом, нарушил законодательство о порядке пересечения государственной границы Украины и, встретившись с 21-летним россиянином в 8 км от пункта пропуска "Выступовичи", незаконно переправил его через государственную границу Украины в обход этого пункта.

Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Главного управления Нацполиции в области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Граница, Житомирская область, Нацполиция, Россиянин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Черноморске сожгли авто местного лидера "Самопомичи" Лейтенанта ГСЧС уличили в сбыте наркотиков На Закарпатье задержали более 30 человек

Последние новости

Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят" Обхохотаться можно: романтические снимки, которые вам очень поднимут настроение Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации
Сегодня читают
01 Загранпаспорта нардепов могут блокировать
02 Стало известно о смертельной опасности сахара
03 Порошенко: Каждый акт Кремля получит наш твердый ответ
04 Уменьшает мозг и плохо влияет на гены: негативное влияние стресса
05 "Аварийную" посадку в Борисполе произвел борт МАУ
Новости сегодня
01:41 Факты о жире на вашем теле, которые вас удивят
01:24 Савченко готова вернуть "Золотую звезду" Героя Украины
01:08 51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
00:54 На Донетчине в результате взрыва гранаты погиб мужчина
00:48 Невозможно сдержать смех: смешные коты, в которых вы с легкостью узнаете себя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Загранпаспорта нардепов могут блокировать Загранпаспорта нардепов могут блокировать
Новости: Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Добавить комментарий
0