На Житомирщине задержан мужчина, который хотел переправить россиянина через границу

Сегодня в Житомирской области задержан мужчина, который незаконно переправил россиянина через государственную границу Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту незаконной переправки жителем г. Овруч через государственную границу гражданина Российской Федерации.

Отмечается, что 15 марта во время проведения оперативно-розыскных (следственных) действий работники следственного управления Главного управления Нацполиции в области и Житомирского пограничного отряда задержали 55-летнего жителя Овруча в порядке ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что этот злоумышленник по предварительному сговору с другим лицом, нарушил законодательство о порядке пересечения государственной границы Украины и, встретившись с 21-летним россиянином в 8 км от пункта пропуска "Выступовичи", незаконно переправил его через государственную границу Украины в обход этого пункта.

Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Главного управления Нацполиции в области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.