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На Харьковщине перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов

На Харьковщине перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов
02:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины: Правонарушителей разоблачили в ходе проведения общегосударственных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант".

На Харьковщине полицейские перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов в Украину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Выявили организатора канала нелегальной миграции... Злоумышленником оказался 29-летний житель Великобурлукского района. В состав преступной группы также входил 34-летний житель города Вовчанск", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в ходе проведения оперативных мероприятий вечером 14 марта правоохранители задержали злоумышленников при попытке переправки двух человек через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Граждане пытались попасть в Российскую Федерацию на участке между населенным пунктом Гатище (Украина) и Новая Таволжанка (Российская Федерация).

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Злоумышленникам угрожает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Проводятся дальнейшие следственные действия.

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Новости Украины, Нелегальные мигранты, Полиция, Преступная группа, Харьковская область.
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