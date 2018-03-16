На Харьковщине перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов

На Харьковщине полицейские перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов в Украину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Выявили организатора канала нелегальной миграции... Злоумышленником оказался 29-летний житель Великобурлукского района. В состав преступной группы также входил 34-летний житель города Вовчанск", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в ходе проведения оперативных мероприятий вечером 14 марта правоохранители задержали злоумышленников при попытке переправки двух человек через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Граждане пытались попасть в Российскую Федерацию на участке между населенным пунктом Гатище (Украина) и Новая Таволжанка (Российская Федерация).

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Злоумышленникам угрожает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Проводятся дальнейшие следственные действия.