На Харьковщине перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов
Новости Украины: Правонарушителей разоблачили в ходе проведения общегосударственных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант".
На Харьковщине полицейские перекрыли канал переправки нелегальных мигрантов в Украину.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Выявили организатора канала нелегальной миграции... Злоумышленником оказался 29-летний житель Великобурлукского района. В состав преступной группы также входил 34-летний житель города Вовчанск", - говорится в сообщении.
По информации полиции, в ходе проведения оперативных мероприятий вечером 14 марта правоохранители задержали злоумышленников при попытке переправки двух человек через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Граждане пытались попасть в Российскую Федерацию на участке между населенным пунктом Гатище (Украина) и Новая Таволжанка (Российская Федерация).
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Злоумышленникам угрожает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Проводятся дальнейшие следственные действия.