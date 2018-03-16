На Киевщине ликвидирован цех по изготовлению алкогольного суррогата
Новости Украины: Правоохранители в Киевской области разоблачили и пресекли незаконную деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольного суррогата с использованием брендов известных торговых марок.
По его словам, во время обысков складских помещений, которые использовались для хранения и изготовления водочных изделий, обнаружено и изъято из незаконного оборота 5 тонн спирта неизвестного происхождения, почти 5 тонн фальсифицированных элитных алкогольных напитков, а также приспособления и оборудование для изготовления и фасования фальсификата.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель ГПУ Андрей Лысенко.
"На Киевщине обнаружили и ликвидировали цех по изготовлению алкогольного "шмурдяка", который нагло "впаривали" любителям элитных Finlandia и Chivas Regal", - сказал Лысенко.
В настоящеее время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к организации преступления, каналов поставок и сбыта фальсификата.
"Изъятые вещества будут направлены на экспертное исследование", - добавил официальный представитель ГПУ.