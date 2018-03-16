Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ
Новости: ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины ВКУ призывает ЕС продолжать поддержку Украины
Новости: "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
Новости: Visions of Reality: Украина выбрала фильм для фестиваля в Швейцарии Visions of Reality: Украина выбрала фильм для фестиваля в Швейцарии
X

Киевских маршрутчиков обязали поставить терминалы

Власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном секторе
09:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Маршрутки Киева оборудуют валидаторами для считывания электронного билета.

КГГА вводит новые требования для частных перевозчиков - маршрутки необходимо оборудовать валидаторами для считывания электронного билета.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, информирует пресс-служба мэрии.

"С сегодняшнего дня действуют новые требования, которые включают установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которым он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", – рассказал заместитель председателя КГГА.

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, общественный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит", – заявил Давтян.

Напомним, в ближайшие месяцы столица ожидает полное поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска Е-билета. Тестирование технологии электронного билета будет происходить в июле 2018 года, а полный запуск системы внедрят к зиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, е-билет, КГГА, Киев, Маршрутки, Терминалы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Хранилище ядерных отходов будет охранять Нацгвардия Детский сад в Ужгороде закрыли из-за кори Водителю, сбившему двоих людей, объявили о подозрении

Последние новости

Больше смейтесь: забавные ситуации, которые развеселят вас Сирийские организации призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России Домашние вещи, которые провоцируют усталость (Фото)
Сегодня читают
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
03 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
04 Загранпаспорта нардепов могут блокировать
05 Стало известно о смертельной опасности сахара
Новости сегодня
09:22 Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы 1/4 финала: где и когда смотреть 16 марта
09:16 Ученые обнаружили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга
09:14 Курс валют на 16 марта от НБУ: доллар и евро продолжают дорожать
09:13 Смех до слез: уморительные картинки для хорошего настроения
09:08 Украинские биатлонисты завоевали три медали на Паралимпиаде-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Рецепт дня: торт на сковороде с заварным кремом Рецепт дня: торт на сковороде с заварным кремом
Добавить комментарий
0