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В селе под Жмеринкой горела церковь

ГСЧС
13:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Церковь горела в селе под Жмеринкой в Винницкой области, никто не пострадал.

В с.Севериновка Жмеринского района Винницкой области в четверг днем бойцы Госслужбы Украины по ЧС оперативно ликвидировали пожар в церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС Украины, информация о том, что на ул.Грушевского в с.Севериновка горит церковь, поступила в Службу спасения "101" в 15:46 15 марта.

"К месту происшествия были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части №8. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС выяснили, что горит деревянно-глинобитные перекрытия культового сооружения на площади 4 кв.м. В 16:17 пожар был локализован, а в 16:25 ликвидировали. Огнем уничтожено перекрытие на площади 4 кв.м", - говорится в информации.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

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Новости Украины, ГСЧС, Пожар, Происшествие, Церковь.
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