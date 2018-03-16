Киевляне в понедельник могут получить выходной день

Киевская городская государственная администрация будет рекомендовать сделать понедельник выходным в случае ухудшения погоды, в первую очередь это коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, говорится на сайте ведомства.

"В случае значительного ухудшения погодных условий городская власть будет рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. В первую очередь это коснется дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

Поворозник в КГГА попросил киевлян внимательно следить за сообщениями местных властей и следовать рекомендациям специалистов.

Отметим, что на выходных в Украине ожидается значительное похолодание, штормовой ветер и осадки в виде дождя и снега на всей территории страны.

Также в Киеве 16 марта, с 19:00 и до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда тяжеловесного и большегрузного транспорта.