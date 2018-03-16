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Боевики ОРДЛО препятствуют работе СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ
16:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: СММ ОБСЕ мешают работать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявляют о препятствовании их работе на неподконтрольной правительству территории Донбасса на минувшей неделе.

"Помимо многочисленных случаев, когда стороны препятствовали нам двигаться дальше, заявляя о наличии мин и невзорвавшихся боеприпасов. На протяжении прошлой недели свободу передвижения СММ активно ограничивали по меньше мере 23 раза, каждый раз – в неподконтрольных правительству районах", - сказал заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге в пятницу.

По его словам, со многими такими ограничениями СММ ОБСЕ сталкивалась в районах вдоль неконтролируемого участка государственной границы Украины в Луганской области.

А.Хуг отметил, что третью неделю подряд вооруженные лица приказывали патрулям миссии покинуть эти районы.

Кроме того, он добавил, что уже шестую неделю подряд беспилотники СММ ОБСЕ подвергаются обстрелам.

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Новости Украины, Александр Хуг, Восток Украина, Донбасс, ОРДЛО, СММ ОБСЕ, Украина.
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