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Сутки в АТО: враг обстреливал Троицкое
08:31 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: Незаконно-вооруженные формирования продолжают нарушать перемирие в зоне АТО, обстреляны украинские позиции возле населенного пункта Троицкое.
По минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов Украинских защитников. Об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 16 марта.
На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое, сообщают в штабе.
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На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.
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