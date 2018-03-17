Сутки в АТО: враг обстреливал Троицкое

По минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов Украинских защитников. Об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 16 марта.

На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое, сообщают в штабе.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.