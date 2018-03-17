Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму
Новости: Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права РФ обвинила Украину в нарушении норм международного права
Новости: Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
Новости: Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
X

Сутки в АТО: враг обстреливал Троицкое

Украинские военные
08:31 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Незаконно-вооруженные формирования продолжают нарушать перемирие в зоне АТО, обстреляны украинские позиции возле населенного пункта Троицкое.

По минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов Украинских защитников. Об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра штаба АТО от 16 марта.

На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое, сообщают в штабе.

Президент Украины заявил о завершении АТО

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал, отмечается в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Троицкое, Штаб АТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Президент Украины назначил командующего Объединенных сил Боевики ОРДЛО препятствуют работе СММ ОБСЕ Порошенко посетил освобожденные силами АТО Катериновку и Золотое

Последние новости

Родители создали для своего малыша комнату в стиле "Гарри Поттера" (Фото) В ГПУ сообщили причину обысков на "Новой почте" Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
Сегодня читают
01 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
02 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
03 В Украине объявлено о завершении АТО
04 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
05 Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
Новости сегодня
08:47 Заявление нового главы МВД вызвало в Германии бурную дискуссию
08:45 Украину накроют снегопады, метели и дожди с мокрым снегом
08:43 Александр Пономарев выступит на концерте Монсеррат Кабалье
08:33 В ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018
08:21 Гройсман назвал одно из условий начала монетизации льгот на проезд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в оккупированном Крыму Порошенко и Эрдоган обсудили выборы президента РФ в Крыму
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО В Украине объявлено о завершении АТО
Новости: Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика Google выпустил дудл ко Дню святого Патрика
Новости: День святого Патрика 2018: история и традиции праздника День святого Патрика 2018: история и традиции праздника
Добавить комментарий
0