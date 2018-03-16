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Генпрокуратура проводит обыски в офисах "Новой почты"

ГПУ
18:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ГПУ проводит обыск в офисах компании "Нова Пошта" в нескольких городах, сообщил сооснователь компании.

Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, проводит обыск в офисах компании "Нова Пошта" в нескольких городах, сообщил сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

"Сейчас в офисах "Новой Пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

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Новости Украины, Владимир Поперешнюк, ГПУ, Новая почта, Обыски.
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