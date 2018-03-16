Правоохранители будут круглосуточно охранять Киев

МВД привлекло к охране общественного порядка в Киеве подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологов и военнослужащих Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы. Дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущения попыток дестабилизации оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители ориентированы на превентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщения от граждан.

8 марта националистические организации ВО "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" заявили о намерении заблокировать 18 марта дипломатические учреждения РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ на территории Украины.

Впоследствии ГО "Национальные дружины" заявили, что присоединятся к "Национальному корпусу" во время проведения акции под диппредставительством Российской Федерации в Киеве в день выборов президента РФ 18 марта.

Кроме того, 18 марта акцию в центре столицы планируют сторонники экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.