Стало известно, во сколько обойдется реконструкция Контрактовой площади в Киеве

Смета реконструкции Контрактовой площади на Подоле обойдется городскому бюджету Киева приблизительно в 160-170 млн грн, сообщил координатор проекта “Новая Контрактовая” Евгений Петрощук в четверг во время презентации проекта в Национальном художественном музее.

“Поскольку работы будут проводиться за муниципальные деньги, исполнитель работ по реконструкции будет определен на тендере… Дальнейшая процедура предусматривает проведение экспертизы, тендера на работы и в дальнейшем – строительство. Если брать нормативное время, то за 1-1,5 года этот проект можно реализовать”, – объяснил Е.Петрощук.

По его словам, заказчиком работ на территории Контрактовой площади является КП “Благоустрий”, исполнителя реконструкции определят путем проведения тендера.

Согласно проекту, на Контрактовой площади создадут пешеходную зону с тактильными путями для людей с недостатками зрения и въездом в метро для людей в колясках. Проект не предусматривает размещения на площади МАФов, кроме одного стеклянного здания. Архитекторы проекта отметили, что город может отказаться и от этого МАФа в случае, если учреждения питания откроются в Гостином дворе в центре площади.

По словам координатора “Новой Контрактовой”, проект не включает реконструкцию Гостиного двора, поскольку суд вернул этот объект в государственную собственность лишь недавно.

При этом Е.Петрощук заверил, что проект реконструкции площади позволит осуществить реконструкцию Гостиного двора позже без ущерба для проделанных работ.