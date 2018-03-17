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Стало известно, во сколько обойдется реконструкция Контрактовой площади в Киеве

Проект Контрактовой площади (Киев)
00:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Реконструкция столичной Контрактовой площади обойдется в 160-170 млн грн, проект можно реализовать за 1-1,5 года.

Смета реконструкции Контрактовой площади на Подоле обойдется городскому бюджету Киева приблизительно в 160-170 млн грн, сообщил координатор проекта “Новая Контрактовая” Евгений Петрощук в четверг во время презентации проекта в Национальном художественном музее.

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“Поскольку работы будут проводиться за муниципальные деньги, исполнитель работ по реконструкции будет определен на тендере… Дальнейшая процедура предусматривает проведение экспертизы, тендера на работы и в дальнейшем – строительство. Если брать нормативное время, то за 1-1,5 года этот проект можно реализовать”, – объяснил Е.Петрощук.

По его словам, заказчиком работ на территории Контрактовой площади является КП “Благоустрий”, исполнителя реконструкции определят путем проведения тендера.

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Согласно проекту, на Контрактовой площади создадут пешеходную зону с тактильными путями для людей с недостатками зрения и въездом в метро для людей в колясках. Проект не предусматривает размещения на площади МАФов, кроме одного стеклянного здания. Архитекторы проекта отметили, что город может отказаться и от этого МАФа в случае, если учреждения питания откроются в Гостином дворе в центре площади.

По словам координатора “Новой Контрактовой”, проект не включает реконструкцию Гостиного двора, поскольку суд вернул этот объект в государственную собственность лишь недавно.

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При этом Е.Петрощук заверил, что проект реконструкции площади позволит осуществить реконструкцию Гостиного двора позже без ущерба для проделанных работ.

 

 

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Новости Украины, Евгений Петрощук, КГГА, Киев, Контрактовая площадь, Проект, Реконструкция, Украина.
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