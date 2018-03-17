В Днепре соорудят аэропорт по образцу харьковского

В Днепре постоят новый аэропорт по примеру Харькова.

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил на своей странице в Facebook.

"Существует серьёзная, но пока не конкретизированная договорённость, о строительстве в Днепре нового аэропорта по примеру Харькова", - написал Филатов.

По словам городского головы, он обсуждал проект с будущим инвестором - бизнесменом Александром Ярославским.

Филатов отметил, что инвестор на условиях частно-государственного партнёрства реконструирует старый терминал и построит новый пропускной способностью до 800 пассажиров в час.

"Государство обещает дать финансирование на строительство новой взлетно-посадочной полосы и всей летной инфраструктуры. Предполагаемые сроки - полтора года", - отметил городской голова Днепра.

Он подчеркнул, что в настоящий момент идут интенсивные переговоры и оформление документов.

По словам Филатова, в реализации проекта задействованы президент Украины, правительство, Министерство инфраструктуры, депутаты от "Блока Петра Порошенко", бюджетный комитет Верховной Рады в лице Андрея Павелко, Днепропетровский облсовет, ДнепрОГА, старый и новый собственники.

"Занимаются все без исключения и как единая команда. Отдельная и особая благодарность Пётру Алексеевичу. Без его политической воли и координации ничего бы не произошло", - резюмировал Филатов.